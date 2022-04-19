Стюардесса назвала хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в самолете

Бортпроводница американских авиалиний назвала путешественникам хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в ручной клади. Ее совет приводит The Sun.

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Стюардесса предложила туристам замораживать все жидкие средства, которые они хотят взять в самолет. По ее словам, когда ручная кладь будет проходить через сканеры, сотрудники аэропорта подумают, что это твердое тело, и пропустят багаж.

Согласно установленным в международных аэропортах правилам, «замороженные жидкие предметы проходят через контрольно-пропускной пункт, если они находятся в твердом виде во время досмотра».

При этом девушка отметила, что если жидкость частично растаяла, хитрость может не сработать. Тогда пассажирам придется следовать стандартным требованиям к провозу жидкостей — не более 100 миллилитров в одной емкости.