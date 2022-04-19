Туристы из РФ смогут оплатить медицинские услуги в Турции картами «Мир»

Исполнительный директор ERV Юлия Алчеева отметила, что при обращении за медицинской помощью в рамках страхования за рубежом основной объем услуг страховщики оплачивают напрямую медцентрам. Но при госпитализации могут возникнуть небольшие расходы, которые нужно оплатить на месте. Кроме того, лекарства даже по страховке туристы приобретают себе самостоятельно, а компенсацию за них получают постфактум – уже по возвращении в Россию. Поэтому туристам, выезжающим за рубеж, в том числе в Турцию, нужно иметь запас денег в валюте на случай заболевания или травм. Возможность оплаты за медуслуги картой «Мир» позволяет решить эту проблему.