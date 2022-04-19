Туристы из РФ смогут оплатить медицинские услуги в Турции картами «Мир»

Хорошая новость поступила на этой неделе из Турции. Крупнейшая сеть лечебных учреждений Антальи Anadolu Hastanesi согласилась принимать оплату за услуги картами «Мир». Кроме того, упрощены взаиморасчеты с российскими страховыми компаниями – они смогут использовать рубли и лиры.
С российской стороны переговоры провел руководитель комиссии Общественного совета при Ростуризме по безопасности туризма Роман Бобылев.
«Возможность оплаты медицинских услуг со стороны туристов и российских страховых компаний в национальных валютах России и Турции позволит обеспечить защиту прав российских туристов на получение квалифицированной медицинской помощи»,
– сообщается в пресс-релизе.
Исполнительный директор ERV Юлия Алчеева отметила, что при обращении за медицинской помощью в рамках страхования за рубежом основной объем услуг страховщики оплачивают напрямую медцентрам. Но при госпитализации могут возникнуть небольшие расходы, которые нужно оплатить на месте. Кроме того, лекарства даже по страховке туристы приобретают себе самостоятельно, а компенсацию за них получают постфактум – уже по возвращении в Россию. Поэтому туристам, выезжающим за рубеж, в том числе в Турцию, нужно иметь запас денег в валюте на случай заболевания или травм. Возможность оплаты за медуслуги картой «Мир» позволяет решить эту проблему.
«Anadolu – это большая сеть, которая охватывает ключевые туристические центры, поэтому договоренности об оплате услуг картами “Мир” – это очень важный шаг в подготовке к туристическому сезону»,
– прокомментировала новость Юлия Алчеева.
Сеть медицинских учреждений Anadolu Hastanesi включает 7 стационарных госпиталей, расположенных по всей территории анатолийских курортов – от Кемера до Аланьи, свыше 300 медицинских пунктов в отелях, подстанции скорой медицинской помощи.