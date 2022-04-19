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8 часов назад

Опрос: 29% россиян планируют провести летний отпуск за городом

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Около трети россиян (29%) планируют провести летний отпуск за городом.

Опрос: 29% россиян планируют провести летний отпуск за городом
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Туту.ру».

Ещё 26% респондентов намерены отправиться на отечественные морские курорты, в том числе в Крым, Краснодарский край или Калининградскую область.

Как рассказали 11% опрошенных, они поедут за границу. Столько же россиян запланировали отдых в горах Кавказа, например, в Ингушетии и Дагестане.

В крупные туристические города России поедут 5% участников исследования. Ещё 5% намерены отправиться на север страны.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче.

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