Опрос: 29% россиян планируют провести летний отпуск за городом

Около трети россиян (29%) планируют провести летний отпуск за городом.
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Туту.ру».
Ещё 26% респондентов намерены отправиться на отечественные морские курорты, в том числе в Крым, Краснодарский край или Калининградскую область.
Как рассказали 11% опрошенных, они поедут за границу. Столько же россиян запланировали отдых в горах Кавказа, например, в Ингушетии и Дагестане.
В крупные туристические города России поедут 5% участников исследования. Ещё 5% намерены отправиться на север страны.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче.