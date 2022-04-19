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2 часа назад

"Аэрофлот" объявил распродажу билетов для держателей ваучеров

Мира Маркина

Авиакомпания "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проведет распродажу билетов для держателей ваучеров, которые были выданы пассажирам из-за отмененных в пандемию коронавируса рейсов. Об этом сообщается в Telegraam-канале компании.

Распродажа коснется билетов на рейсы, осуществляемые на территории России. Скидка составит до 50%. Акция распространяется на билеты в период с 1 июня по 15 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что через Сочи запустят 250 новых авиарейсов за рубеж. На первом этапе планируют запуск рейсов в Ереван, Каир, Тель-Авив, Турцию (в города Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистан (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).

Новости путешествий,Видео,Аэрофлот,
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