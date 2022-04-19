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2 часа назад

Спрос на туристические услуги в Дагестане в 2022 году может вырасти на четверть

«Это Кавказ»

Спрос на туристические услуги в Дагестане по итогам 2022 года может вырасти на 25% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дал министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

Спрос на туристические услуги в Дагестане может вырасти
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«В целях определения прогнозных значений на предстоящий туристический сезон министерством совместно с ассоциацией туристического сообщества „Трио“ проведен опрос туристских предприятий и коллективных средств размещения Республики Дагестан, который показал увеличение спроса на туристские услуги в среднем на 25%. Гостиницы, туристские базы, гостевые дома и другие коллективные средства размещения сообщают о приросте бронирования на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году», — сообщил Мерданов на прошедшем накануне совещании с главой Дагестана Сергеем Меликовым, передает ТАСС.

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В свою очередь Меликов отметил, что рост объема оказываемых туристических услуг наблюдался и в прошлом году. «Объем услуг в туристской индустрии за 2021 год вырос на 76%. Объем санаторно-курортных услуг вырос на 147%. Если перевести на экономический язык, можно сказать, что туристическая отрасль становится одним из драйверов региональной экономики», — подытожил глава региона.

Согласно официальным данным, в 2021 году регион посетили более миллиона туристов. Эти показатели были зафиксированы благодаря данным туроператоров, сотовой связи и заказам средств передвижения. Однако этот показатель может оказаться больше, поскольку некоторые посетители приезжали из соседних регионов, не регистрируя свое перемещение в туристических организациях, используя в том числе территорию республики как транзитный маршрут.

По словам главы региона, этот стремительный рост продемонстрировал не только потенциал и перспективы, но и недостаточные возможности инфраструктуры — недостаток объектов размещения и точек общепита, состояние дорог, обеспеченность обзорных и смотровых площадок соответствующей инфраструктурой, вопросы санитарного состояния и безопасности. В этой связи Меликов поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль обеспечение комфортных условий пребывания туристов на местах.

Новости путешествий,Сергей Меликов,
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