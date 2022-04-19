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45 минут назад

Россиянам назвали стоимость туров в Турцию из регионов

Lenta.ru

Туроператор «Интурист» анонсировал запуск полетной программы на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Анталью. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали стоимость туров в Турцию из регионов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Помимо Москвы компания предлагает пакетные туры из Санкт-Петербурга и Казани. Первые полеты запланированы в конце апреля. Путешественники, которые ранее забронировали путевки с перелетом на чартерах AZUR air, могут пересесть на рейсы Turkish Airlines, доплатив 276 евро за человека (23,7 тысячи рублей).

Представители туроператора назвали стоимость новых путевок из регионов. Так, тур на майские праздники с вылетом из Казани и размещением в отеле категории три звезды обойдется в 146 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур, но с вылетом из Санкт-Петербурга, будет стоить 152 тысячи рублей.

Ранее в марте туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik договорились с Turkish Airlines о выделении каждому из них 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов России в Анталью. Отправиться на отдых на рейсах Turkish Airlines туристы смогут с конца апреля до октября 2022 года.

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