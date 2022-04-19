Россиянам назвали стоимость туров в Турцию из регионов

Помимо Москвы компания предлагает пакетные туры из Санкт-Петербурга и Казани. Первые полеты запланированы в конце апреля. Путешественники, которые ранее забронировали путевки с перелетом на чартерах AZUR air, могут пересесть на рейсы Turkish Airlines, доплатив 276 евро за человека (23,7 тысячи рублей).

Представители туроператора назвали стоимость новых путевок из регионов. Так, тур на майские праздники с вылетом из Казани и размещением в отеле категории три звезды обойдется в 146 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур, но с вылетом из Санкт-Петербурга, будет стоить 152 тысячи рублей.