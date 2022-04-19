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1 час назад

Югорчане смогут напрямую летать в Анталью

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания Turkish Airlines с 25 мая запускает прямой рейс из Сургута в турецкую Анталью. Об этом сообщается на портале muksun.fm.

Югорчане смогут напрямую летать в Анталью
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Три оператора, реализующие туры на базе средств авиалинии, — Coral Travel, Pegas-Touristik и Anex Tour — анонсировали продажи, они выставлены на сайтах», – говорится в сообщении.

В турагентстве «Season Tour» начали подавать заявки в авиакомпанию. Первый рейс из воздушной гавани Сургута в турецкую Анталью отправится 25 мая. Югорский город со средиземноморским курортом свяжет Turkish Airlines. Перевозчик будет летать из сургутского аэропорта два раза в неделю.

«ФедералПресс» информировал ранее о том, что компания Utair запустит рейсы из аэропортов «тюменской матрешки» в Уфу. Крупнейший югорский перевозчик будет летать из столицы Башкортостана в Новый Уренгой, Нижневартовск, Тюмень и югорскую столицу.

Новости путешествий,Turkish Airlines,Ютэйр,
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