Югорчане смогут напрямую летать в Анталью

Авиакомпания Turkish Airlines с 25 мая запускает прямой рейс из Сургута в турецкую Анталью. Об этом сообщается на портале muksun.fm.
«Три оператора, реализующие туры на базе средств авиалинии, — Coral Travel, Pegas-Touristik и Anex Tour — анонсировали продажи, они выставлены на сайтах», – говорится в сообщении.
В турагентстве «Season Tour» начали подавать заявки в авиакомпанию. Первый рейс из воздушной гавани Сургута в турецкую Анталью отправится 25 мая. Югорский город со средиземноморским курортом свяжет Turkish Airlines. Перевозчик будет летать из сургутского аэропорта два раза в неделю.
«ФедералПресс» информировал ранее о том, что компания Utair запустит рейсы из аэропортов «тюменской матрешки» в Уфу. Крупнейший югорский перевозчик будет летать из столицы Башкортостана в Новый Уренгой, Нижневартовск, Тюмень и югорскую столицу.