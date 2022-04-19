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1 час назад

Названы причины отказа россиян от отдыха в Крыму

Мослента

Россияне стали отказываться от отдыха в Крыму на майские праздники. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Travelata.ru.

Названы причины отказа россиян от отдыха в Крыму
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, спрос на отдых на полуострове, по сравнению с предыдущим годом, снизился на 30-45 процентов, а продажи новых туров практически остановились. При этом гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что Крым традиционно был вторым по востребованности российским направлением после Сочи.

Среди причин снижения спроса также названы закрытие авиасообщения и объявленный в семи муниципалитетах «желтый» уровень террористической опасности.

Системы бронирования тоже зафиксировали резкое падение спроса на билеты и гостиницы в Крыму. Директор по развитию сервиса Tvil.ru Оксана Шустикова связывает это с транспортными проблемами: во-первых, места на комфортные поезда в этом направлении забронированы командировочными, во-вторых, большинство туристов вообще не знают, как добраться до полуострова. Кроме того, снизился объем предложений гостиниц — около десяти процентов отелей из-за низкого спроса переносят открытие своих объектов.

Ранее туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на путевки по России с кешбэком. Так, компании Coral Travel, «Интурист», «Дельфин», «Русский Экспресс», «Мультитур» и ANEX Tour отметили увеличение спроса на поездки внутри страны на 50-200 процентов.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,
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