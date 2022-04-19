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1 час назад

В казанском кремле откроют еще два музея

Казанский Портал

В здании Присутственных мест откроют два музея. На первом этаже — об истории развития Кремля, на втором — о реликвиях ислама.

В казанском кремле откроют еще два музея
Фото: president.tatarstan.rupresident.tatarstan.ru

На первом этаже выставят мультимедийные инсталляции, макеты, документальные и архивные материалы. Отдельный блок посвятят башне Сююмбике, осаде Кремля войсками Емельяна Пугачева и другим интересным сюжетам.

На втором этаже будет выставка в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Казанцы увидят редкие рукописные и печатные Кораны, монеты болгарских правителей и Золотой Орды, молитвенные коврики и традиционные костюмы татар Поволжья. Также в Присутственных местах откроют творческие мастерские, а во дворе создадут зону отдыха для туристов.

Новая жизнь ждет и Спасскую башню. На фоне больших и горячих новостей многие могли не заметить, что ее начали реставрировать. Это работы не из серии покрасить-побелить, а кое-что помасштабнее.

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