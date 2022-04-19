Более 100 «Ласточек» подготовят к летнему сезону

Более 100 поездов «Ласточка», курсирующих по Московскому центральному кольцу (МЦК), подготовят к летнему пассажирскому сезону. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Фото: АГН Москва АГН Москва

— В депо «Подмосковная» проходят подготовку к летнему пассажирскому сезону поезда «Ласточка», которые курсируют на МЦК (52 электропоезда) и на радиальных направлениях (51 электропоезд), на маршрутах между Москвой и Белгородом, Нижним Новгородом, Минском, Костромой, Смоленском, Санкт-Петербургом и Иваново, — говорится в сообщении.

Так, специалисты оценят состояние технического оборудования, осуществят все необходимые диагностические работы, проверят силовое электрооборудование, тормозную систему, пожарную автоматику, состояние салонного оборудования и системы освещения и оповещения.

На сайте МЖД добавили, что в рамках работ салоны «Ласточек» приберут, кондиционеры переведут на летний режим работы, а кузова промоют.