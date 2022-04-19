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1 час назад

Более 100 «Ласточек» подготовят к летнему сезону

Вечерняя Москваиещё 1

Более 100 поездов «Ласточка», курсирующих по Московскому центральному кольцу (МЦК), подготовят к летнему пассажирскому сезону. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Более 100 «Ласточек» подготовят к летнему сезону
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— В депо «Подмосковная» проходят подготовку к летнему пассажирскому сезону поезда «Ласточка», которые курсируют на МЦК (52 электропоезда) и на радиальных направлениях (51 электропоезд), на маршрутах между Москвой и Белгородом, Нижним Новгородом, Минском, Костромой, Смоленском, Санкт-Петербургом и Иваново, — говорится в сообщении.

Так, специалисты оценят состояние технического оборудования, осуществят все необходимые диагностические работы, проверят силовое электрооборудование, тормозную систему, пожарную автоматику, состояние салонного оборудования и системы освещения и оповещения.

На сайте МЖД добавили, что в рамках работ салоны «Ласточек» приберут, кондиционеры переведут на летний режим работы, а кузова промоют.

5 апреля сообщалось, что поезда, курсирующие по Московской железной дороге (МЖД), в марте 2022 года перевезли более 60 миллионов пассажиров. За январь — март 2022 года МЖД воспользовались более 160,3 миллиона пассажиров, из них 155,7 миллиона человек перевезено в пригородном следовании, 4,5 миллиона граждан — в дальнем следовании.

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