Раскрыта стоимость отдыха в Краснодарском крае в мае

Специалисты туротрасли раскрыли стоимость отдыха на курортах Краснодарского края на период майских праздников. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

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Отмечается, что среди прочих внутрироссийских направлений Черноморское побережье все так же является абсолютным лидером предпочтений прибывающих на отдых путешественников. При этом эксперты отметили, что у туроператоров сейчас «тревожные ожидания от сезона», поскольку туристы из отдаленных регионов страны пока не спешат бронировать туры.

Что касается стоимости отдыха, двухдневное проживание в гостиницах Геленджика начинается от 23 тысяч рублей на двоих. Размещение в пятизвездочных отелях обойдется отдыхающим дороже — минимум от 70 тысяч рублей.

При этом отмечается, что цена размещения в отелях юга России увеличилась практически в два раза. «Мы каждый год большой компанией друзей ездили на Первомай в Анапу. В этот раз решили остаться дома, — рассказала одна из жительниц Краснодара. — Значительно изменилась цена — подорожало с 15 до 39 тысяч рублей за двое суток».