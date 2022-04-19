Россиянам объяснили необходимость доплачивать за уже купленные туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила порядок действий в случае отмененных туров за границу и предупредила о необходимости доплачивать за уже купленные путевки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Как пояснила руководитель ведомства, чаще всего доплачивать за туры приходится из-за изменившихся условий перевозки — в связи с санкциями туроператоры вынуждены заменить бюджетные чартерные рейсы регулярными. Также на повышение стоимости влияет увеличение длительности перелета по ряду маршрутов.

Догузова напомнила, что туроператоры имеют законное право выставлять доплату за путевки в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса России. Если новые условия не устраивают путешественника, он может расторгнуть договор с компанией. Однако в таком случае туристу необходимо возместить туроператору фактически понесенные им расходы.