Почему туристам разонравился майский отдых в Крыму

Крым впервые не вошел в топ-5 востребованных курортов в мае. Россияне начали массово отменять бронирования на отдых на полуострове, об этом пишут СМИ и подтверждают эксперты.

«Спрос на путевки в Крым на майские праздники сократился на 30–45 %»,

– пишет «Коммерсант» со ссылкой на travelata.ru.

Эксперты туриндустрии подтверждают эти данные. По информации гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на отдых в Крыму в мае упал на 40–45 %, если сравнивать с 2021 годом.

Сообщается, что причина – в закрытом из-за спецоперации аэропорту. Сейчас на полуостров можно добраться на поезде и автобусе, либо автомобиле.