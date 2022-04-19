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1 час назад

Почему туристам разонравился майский отдых в Крыму

РИА "ФедералПресс"

Крым впервые не вошел в топ-5 востребованных курортов в мае. Россияне начали массово отменять бронирования на отдых на полуострове, об этом пишут СМИ и подтверждают эксперты.

Почему туристам разонравился майский отдых в Крыму
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Спрос на путевки в Крым на майские праздники сократился на 30–45 %»,

– пишет «Коммерсант» со ссылкой на travelata.ru.

Эксперты туриндустрии подтверждают эти данные. По информации гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на отдых в Крыму в мае упал на 40–45 %, если сравнивать с 2021 годом.

Сообщается, что причина – в закрытом из-за спецоперации аэропорту. Сейчас на полуостров можно добраться на поезде и автобусе, либо автомобиле.

18 апреля 2022 года Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в Крым. До этого эксперты АТОР утверждали, что туристы готовы добираться до полуострова сухопутным транспортом и что на турпотоке режим закрытого неба не отразится. В минтуризма республики по-прежнему ждут 9 млн туристов в летний сезон, пока количество бронирований в эти месяцы не снизилось.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Коммерсант,Росавиация,
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