Почему туристам разонравился майский отдых в Крыму

Крым впервые не вошел в топ-5 востребованных курортов в мае. Россияне начали массово отменять бронирования на отдых на полуострове, об этом пишут СМИ и подтверждают эксперты.
«Спрос на путевки в Крым на майские праздники сократился на 30–45 %»,
– пишет «Коммерсант» со ссылкой на travelata.ru.
Эксперты туриндустрии подтверждают эти данные. По информации гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на отдых в Крыму в мае упал на 40–45 %, если сравнивать с 2021 годом.
Сообщается, что причина – в закрытом из-за спецоперации аэропорту. Сейчас на полуостров можно добраться на поезде и автобусе, либо автомобиле.
18 апреля 2022 года Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в Крым. До этого эксперты АТОР утверждали, что туристы готовы добираться до полуострова сухопутным транспортом и что на турпотоке режим закрытого неба не отразится. В минтуризма республики по-прежнему ждут 9 млн туристов в летний сезон, пока количество бронирований в эти месяцы не снизилось.