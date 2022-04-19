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50 минут назад

OneTwoTrip: россияне предпочитают Москву и Санкт-Петербург на майские праздники

Газета.Ruиещё 1

Номера в гостиницах в Санкт-Петербурге (18,2%), Москве (11,7%) и Сочи (8,9%) бронируют на период майских праздниках чаще, чем в других городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

OneTwoTrip: россияне предпочитают Москву и Санкт-Петербург на майские праздники
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

Также россияне выбрали Казань (5,3% бронирований), Нижний Новгород (2,6%).

Для исследования были проанализированы данные бронирований клиентов OneTwoTrip на период с 1 по 15 мая.

По данным сервиса, в 2022 году цены на размещение в отелях категории «две звезды» и ниже на майские выходные не повысились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет в среднем 4 тыс. рублей за ночь.

В гостиницах с тремя звездами можно остановиться за 4,2 тыс. — 5,4 тыс. рублей в сутки. Стоимость проживания в отелях категории «четыре звезды» составляет около 8 тыс. рублей, категории «пять звезд» — 20,3 тыс. рублей.

Ранее специалист назвала условия продления майских праздников для россиян.

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