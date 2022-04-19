Побывавшая в Дагестане россиянка предостерегла туристов

Российская туристка, побывавшая в Дагестане, предостерегла от путешествий на автомобиле по горным дорогам республики. Отзыв читательницы «Тонкостей туризма» Елены Шишкуновой был опубликован на сайте портала.

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По словам девушки, местные жители сильно «лихачат» на дорогах. Кроме того, туристка обратила внимание на отсутствие освещения и указателей на многих горных трассах, а также на опасность гуляющего по проезжей части домашнего скота: коров и овец. «Если раньше я еще думала вернуться летом и поездить на машине самостоятельно, то, побывав тут, сразу мнение изменила», — объяснила путешественница.

Еще одним минусом россиянка назвала количество мусора в республике, который встречается повсюду — в городах, на пляжах, в море, на обочинах дорог и в горах. Девушка возмутилась, что отходы в неположенных местах выкидывают не только местные жители, но и туристы.

«Во все поездки мы решили брать мешки и собирать мусор у достопримечательностей. После каждого экскурсионного дня мы привозили на свалку 5-7 мешков. Всем советую: это несложно, не старайтесь собрать все, хотя бы пару бутылок и пакетов», — поделилась опытом россиянка.

Тем не менее, девушку поразила доброжелательность и гостеприимство местных жителей, которые постоянно предлагали туристам свою помощь, были вежливы в общении и бесплатно угощали их в кафе и на рынках.

«Природные достопримечательности Дагестана — это космос. Самый настоящий, слова не передают и 10 процентов всей красоты. В разное время суток, под разным освещением все это выглядит совсем иначе, возвращаться сюда можно не один раз — и каждый раз удивляться», — добавила в заключение туристка.