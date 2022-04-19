Россиянка встретила украинских туристов и удивилась слухам

Российская туристка, отдыхающая в Турции, случайно встретила украинцев в отеле и удивилась слухам, которые она услышала про своих соотечественников. Подробности разговора Александра Коновалова раскрыла в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила автор блога, встреча произошла в гостинице Сиде, где в основном отдыхают европейцы. Так, вечером в баре разговор девушки и ее молодого человека услышали украинки, сидящие за соседним столиком. По словам путешественницы, женщины сильно удивились, услышав русскую речь — они считали, что турецкие отели не принимают туристов из России.

«Женщины дважды сказали: "Говорят, что….". Кто говорит? Кто распустил слухи, что русских не пускают в отели? Интересно, эта ложь добралась до России?» — недоумевает россиянка.

Кроме того, девушка вспомнила, что недавно в Турции был распространен другой слух: якобы вид на жительство в республике выдается исключительно украинцам. По словам путешественницы, правительство республики позже выступило с опровержением по этому поводу.

«Женщин из Украины дезинформировали. В Турции хорошо относятся к туристам из России. Совсем как раньше. Ни разу не столкнулась ни с агрессией, ни с косыми взглядами», — добавила путешественница.