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2 часа назад

В Emirates Airlines заявили, что пока продолжат полеты в Россию

ТАСС

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines продолжит полеты в Россию, пока от властей ОАЭ не поступит распоряжение об обратном. Такую позицию президент авиаперевозчика Тим Кларк подтвердил в понедельник в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

В Emirates Airlines заявили, что пока продолжат полеты в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если нам скажут остановиться, мы остановимся, пока нам не сказали обратного, мы продолжим [летать]",

- сказал Кларк. Отвечая на вопрос о возможности изменения такой позиции, президент авиакомпании указал, что "это не его дело", а вопрос, относящийся к компетенции правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как обратила внимание Би-би-си, Emirates продолжает обслуживать рейсы в Москву и Санкт-Петербург, хотя многие ведущие авиаперевозчики прекратили бизнес в России в связи с введением Западом санкций после начала специальной военной операции на Украине. По словам Кларка, его авиакомпания перевозит также гуманитарные грузы, продовольствие и медицинские товары, которые не входят в санкционные списки.

"Мы обслуживаем людей, которые находятся на периферии главной проблемы, и, возможно, правительство [ОАЭ] смотрит на это именно так",

- отметил Кларк.

По его мнению, кризис на Украине может иметь долговременные последствия для мировой авиаиндустрии. Emirates при этом фиксирует высокий спрос на свои услуги, несмотря на высокие цены на нефть и продукты ее переработки. Авиакомпания переложила эти издержки на потребителей, прибавив к стоимости авиаперевозок дополнительные сборы за топливо, но это не сказалось на заказах авиабилетов.

"Несмотря на это, люди готовы платить цену, которую мы вынуждены выставлять, чтобы покрыть громадное увеличение цены топлива",

- сказал Кларк.

Новости путешествий,Тим Кларк,Emirates,
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