Тунисские авиакомпании пробивают рейсы в Россию

Редакция TourDom.ru прояснила у экспертов перспективы возобновления рейсов в Тунис. С одной стороны, они есть. 13 апреля посол этой республики приезжал в МИД России, после чего появилось заявление о важности скорейшего возобновления туристического обмена, приостановленного из-за пандемии. С другой стороны, российские авиакомпании пока не могут начать рейсы в Тунис из-за угрозы ареста самолетов иностранного производства, а летать туда на Sukhoi Superjet 100 далековато и вряд ли рентабельно.

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Взгляды специалистов с надеждой устремлены на тунисские авиакомпании. Их две: национальный перевозчик Tunis Air и ее коммерческий конкурент, Nouvelair. Обе ранее летали в Россию и хотят вернуться. Однако так как наша страна ведет специальную военную операцию, сначала нужно решить вопрос со страхованием полетов. Как показывает пример Турции и Египта, это можно сделать, получив гарантии правительства. Но пока никаких новостей от тунисских авиакомпаний у их партнеров в России нет. «Пробивают», – коротко прокомментировал ситуацию один из экспертов. Другой высказался менее оптимистично: «Они уже месяц думают, но очень нерешительно и медленно».

Поэтому для туристов, которые хотели бы отправиться в Тунис, остается пока только один вариант – покупать билет со стыковкой в Стамбуле или Каире. К сожалению, на майские праздники остались только варианты за безумные деньги (от 120 тыс. руб. – Ред.), на июнь можно найти билеты за 60–70 тыс.