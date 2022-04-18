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2 часа назад

Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

Lenta.ru

Сотрудники Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») составили список самых необычных вещей, которые россияне забывали в поездах в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ФПК, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, самыми необычными находками были названы зубные протезы, пакет с вязанием, транспарант и складной манеж для животных. Также сотрудники находили красную икру, сушилку для белья, пакет замороженных ягод, китель и спиннинг.

Отмечалось, что чаще всего пассажиры оставляли головные уборы, предметы одежды, косметические принадлежности, документы, гаджеты и детские игрушки. При этом в 2022 году россияне стали забывать вещи чаще, чем в прошлом году — 8,5 против 7000 предметов (сравнивались данные за первый квартал).

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,
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