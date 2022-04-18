Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

Сотрудники Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») составили список самых необычных вещей, которые россияне забывали в поездах в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ФПК, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, самыми необычными находками были названы зубные протезы, пакет с вязанием, транспарант и складной манеж для животных. Также сотрудники находили красную икру, сушилку для белья, пакет замороженных ягод, китель и спиннинг.