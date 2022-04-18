Россияне скупают туры после продления программы кешбэка

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила об ажиотажном спросе на туры внутри страны с туристическим кешбэком после продления программы на неделю. Об этом сообщает ТАСС.

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Эксперт отмечает, что за последние семь дней акцией воспользовались около 500 тысяч россиян. А с начала 2022 года путевки по программе купили более 2,4 миллиона человек. Также сообщается, что сумма приобретенных туров составляет 44 миллиарда рублей, а на карты, за время действия программы, вернулось около 8,4 миллиарда рублей кешбэка.

Кроме этого, как отмечает Догузова, в рамках инициативы детского туристического кешбэка, стартовавшей 31 марта, продано уже 130 тысяч путевок в детские лагеря, за которые вернулось два миллиарда рублей.