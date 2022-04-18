Эксперт назвал причину красного цвета моря в Анапе

Черное море в районе города-курорта Анапа окрасилось в красный цвет из-за того, что фрагменты многоклеточных водорослей - макрофитов после шторма прибило к берегу. Опасности для человека это явление не несет, сообщила ТАСС руководитель Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского государственного университета Ирина Матасова.

В понедельник в социальных сетях Краснодарского края распространилась информация о том, что в районе города-курорта Анапа море окрасилось в красный цвет.

"Подобные случаи окрашивания воды связаны с макрофитами - многоклеточными водорослями красного цвета, фрагменты которых после штормов прибиваются течением в прибрежные зоны, придавая воде красно-фиолетовый цвет. Опасности для человека они не представляют", - сказала Матасова.

Она уточнила, что также существуют "красные приливы" - явления, когда в воде массово развиваются одноклеточные водоросли. Они содержат фотосинтетические пигменты, цвет которых варьируется от зеленого до коричневого и красного, и тем самым окрашивает воду. Такие случаи встречаются на всей Земле. Но в данной ситуации речь о красных приливах не идет.