Отельеры Крыма жалуются на нехватку туристов

Временное закрытие аэропорта Симферополя привело к снижению спроса на отдых в Крыму, сообщают отельеры. При этом больше всего просели бронирования на майские.

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«Объем продаж на праздники снизился на 50% по отношению к уровню прошлого года, – говорит Сергей Ромашкин, руководитель туроператора "Дельфин". – Связано это с тем, что на праздничные дни в отличие от летнего сезона чаще планируют короткие поездки, когда перелет особенно необходим».

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«У нас майские праздники были полностью забронированы еще в начале февраля, – рассказывает директор УК Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев. – К сожалению, в последнее время мы получаем отмены и отказы. Народ просто не может сюда добраться. Дорога из Москвы на поезде занимает 27 часов, на машине надо двое суток ехать, не каждый решится. Тем более в Ялте с парковкой просто беда, некуда машину поставить. Поэтому ожидаем не очень хороший сезон».

По причине невысокого спроса средняя стоимость размещения за год выросла незначительно – по сведениям туроператора «Дельфин», с 3000 до 3300 руб. на человека в сутки. При этом специалисты предполагают, что наибольшие проблемы с загрузкой могут испытывать дорогие объекты размещения: их клиенты вряд ли захотят поехать к месту отдыха поездом или на машине.

Редакция TourDom.ru выяснила, по каким ценам можно отдохнуть в Крыму вдвоем в период с 30 апреля по 7 мая, если выбирать средне- и высокобюджетные гостиницы.

Размещение в популярном отеле «Ялта-Интурист» 4* в стандарте с завтраками обойдется в 53 тыс. руб. на двоих, с полным пансионом отдых будет стоить 80 тыс. руб. Двухкомнатный номер можно забронировать за 126 тыс. руб. В стоимость входят посещение бассейнов, фитнес-центра, зоопарка, анимация для детей и взрослых. По состоянию на 18 апреля оказались недоступны для заказа номера с террасами.

А вот в парк-отеле Porto Mare (Алушта) на майские ощущается некоторый дефицит мест – стандартных «кинг», «кинг плюс», а также «студио плюс» осталось буквально по два. Стоимость начинается от 104 тыс. руб. за номер на двоих. Отдохнуть в суперлюксе можно, заплатив 162 тыс. руб. Отель работает по системе all inclusive.

Проживание в Mriya Resort & SPA в первую неделю мая обойдется как минимум в 436 тыс. руб. Такова стоимость размещения в делюксе с видом на горы с завтраками. В цену входит посещение бассейнов, тренажерного зала, развлекательного центра. Номер с видом на море можно забронировать за 464 тыс. руб. Интересно, что проживание в некоторых номерах стало даже дешевле по сравнению с сентябрем 2021 года. Осенью недельный отдых на «семейной винной вилле» оценивался в 2,1 млн руб., сейчас – в 1,8 млн.

Отметим, что на наиболее востребованные даты 29–30 апреля билетов на прямые поезда из Москвы в Симферополь в продаже не оказалось. 29 апреля можно уехать лишь с пересадкой в Ростове-на-Дону. Билет в одну сторону на комбинацию двух поездов предлагается за 10,9 тыс. руб. Путешествие займет 1 день 7 часов, из них 2 часа 40 минут придется потратить на пересадку.