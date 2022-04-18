Пляжный отдых в Дагестане: места придется поискать

Туроператоры сообщают о росте интереса туристов к пляжному отдыху на Каспии – в Дагестане. Ирина Решетова, руководитель компании «Авентурамания», рассказала, что спрос вырос еще в прошлом году, и объяснила, какие отели пользуются спросом. В Махачкале абсолютный хит – гостиница «Джами», в Дербенте – «Голден Бич» и «Алые Паруса». Все они имеют благоустроенную территорию и собственный пляж. В сегменте городских гостиниц Махачкалы хорошая репутация у «Жака» и City Central, «Сарыкум Спа» (в пригороде), а в Дербенте – у отеля «Европа».

Фото: TourDom TourDom

Размещение в пляжных гостиницах в мае стоит от 5 тыс. руб., однако свободные места на май действительно придется поискать. Как правило, это один-два номера на даты в самом начале праздников, более-менее свободный выбор есть после 10-го числа.

Видео дня

По словам представителей туроператоров, еще недавно многие туристы не знали, где находится Дагестан, и даже спрашивали, нужна ли туда виза. В этом году таких вопросов практически нет. Значительно меньше стало и тех, кто спрашивает про безопасность. Это связано с тем, что в прошлом году в Дагестане побывало очень много гостей и сейчас работает сарафанное радио. Очень помогает продавать туры в Дагестан радушие местных жителей – туристов принимают очень тепло, в последнее время значительно улучшился и сервис. «Они очень стараются, гостеприимны, и мы видим, что год от года качество становится все лучше. К сожалению, не во всех регионах так», – отметили в одной из компаний.

В Coral Travel подтверждают, что спрос на туристические поездки в северокавказские республики увеличился в несколько раз. Дагестан привлекает прежде всего экскурсионными возможностями. «Туристы предпочитают городские отели и выезд на три-четыре экскурсии (Дербент, Сулакский каньон, Гуниб). При этом все чаще они интересуются и морским отдыхом. Не исключено, что мы включим предложения по Каспию в наш продукт-лист», – пояснили TourDom.ru в пресс-службе компании.