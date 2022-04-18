Red Wings запустит рейсы из Москвы в Дубай с дозаправкой

Авиаперевозчик Red Wings запланировал с 27 апреля запустить рейсы с дозаправкой по маршруту Москва – Дубай.

Как уточнили в авиакомпании, рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово дважды в неделю.

Перевозить пассажиров будут на российских SSJ100, которые вмещают 100 человек и могут пролететь 4,6 тысячи километров (три тысячи километров в базовой версии).