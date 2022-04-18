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2 часа назад

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Дубай с дозаправкой

Vse42.ru

Авиаперевозчик Red Wings запланировал с 27 апреля запустить рейсы с дозаправкой по маршруту Москва – Дубай.

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Дубай с дозаправкой
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как уточнили в авиакомпании, рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово дважды в неделю.

Перевозить пассажиров будут на российских SSJ100, которые вмещают 100 человек и могут пролететь 4,6 тысячи километров (три тысячи километров в базовой версии).

Чтобы долететь до Дубая, авиасудно будет совершать техническую посадку в Махачкале, чтобы дозаправиться. При этом пассажиров высаживать не будут, пишет "Интерфакс".

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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