Egypt Air анонсировал прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Перелеты планируется выполнять ежедневно из аэропорта Домодедово на лайнерах Airbus-330.

«Авиакомпания египетская, санкциям эти самолеты не подвержены», — отметили в АТОР.

Уточняется, что все кресла выкуплены компанией Fun&Sun, поэтому приобрести билет на данные рейсы отдельно от путевки не получится.

Стоимость туров Fun&Sun с прямым перелетом в Хургаду начинается от 71,5 тысячи рублей на человека. В сумму входит семидневное проживание в отеле с питанием «все включено». Аналогичная путевка в Шарм-эш-Шейх обойдется минимум в 67,3 тысячи рублей.