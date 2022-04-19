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2 часа назад

Катарская авиакомпания снизила цены на майские праздники

Lenta.ruиещё 1

Крупная катарская авиакомпания Qatar Airways снизила цены на зарубежные перелеты на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Катарская авиакомпания снизила цены на майские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что изменение стоимости авиабилетов зафиксировали отечественные туроператоры — по сравнению с ценами в первую неделю апреля тарифы к настоящему моменту снизились почти в два раза.

Например, если в начале месяца перелет по маршруту МоскваДоха в обе стороны на май стоил 160-170 тысяч рублей, то в настоящее время цена билета в оба конца начинается от 73 тысяч рублей на одного человека.

По данным специалистов АТОР, выгоднее всего на предстоящие праздники отправиться на отдых с Qatar Airways на Мальдивы, Сейшелы и в Таиланд. Так, перелет на Мальдивы в обе стороны обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей, на Пхукет можно улететь за 108 тысяч рублей, на Сейшелы — за 126 тысяч рублей.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали отечественным туристам оптимальную стоимость отдыха на Сейшельских островах на майские праздники. Цена недельной путевки с отправлением из Москвы в начале мая и проживанием в апартаментах без питания для двоих туристов начинается от 351,6 тысячи рублей.

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