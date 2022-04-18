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13 минут назад

Жители Крыма назвали способы сэкономить в отпуске на полуострове

Lenta.ruиещё 1

Жители Крыма, которые много путешествуют и рассказывают о бюджетных поездках, назвали несколько эффективных способов сэкономить во время отпуска на полуострове. Своим опытом семья поделилась в блоге «Покажи мир» на платформе «Яндекс.Дзен».

Жители Крыма назвали способы сэкономить в отпуске на полуострове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, крымчане порекомендовали при бронировании жилья отдавать предпочтение квартирам с кухней, поскольку готовить на отдыхе самостоятельно дешевле.

«Гостиницы и отели закладывают в стоимость номера 500-1000 рублей с человека на завтраки при формате шведский стол. Я вот ну никак не наедаю на эту сумму», — отметил один из авторов и добавил, что летом в Крыму большое разнообразие свежих овощей и фруктов, а на рынке можно купить все продукты.

Кроме того, семья посоветовала не бронировать экскурсии, а взять напрокат автомобиль и перемещаться по республике на нем.

«Средняя стоимость экскурсии по крымскому полуострову — полторы — две тысячи рублей с человека. На семью из четырех человек получится примерно семь-восемь тысяч рублей», — пояснили блогеры, уточнив, что аренда машины обойдется в две — две с половиной тысячи рублей в сутки.

Тем, кто планирует привозить домой сувениры и сладости, путешественники предложили покупать их не в популярных туристических местах, а на обычных рынках.

«Посмотрите на карте или расспросите местных, где в курортных городах Крыма есть хорошие рынки. Города на побережье у нас маленькие, и обычно дойти до рынка можно пешком. Здесь вы купите дешевле на 30-40 процентов как фрукты, так и вкусные сувениры», — поделились лайфхаком крымчане.

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