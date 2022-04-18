Жители Крыма назвали способы сэкономить в отпуске на полуострове

«Гостиницы и отели закладывают в стоимость номера 500-1000 рублей с человека на завтраки при формате шведский стол. Я вот ну никак не наедаю на эту сумму», — отметил один из авторов и добавил, что летом в Крыму большое разнообразие свежих овощей и фруктов, а на рынке можно купить все продукты.