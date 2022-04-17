Стало известно, когда можно будет купаться в Черном море

Черное море в Краснодарском крае прогреется до 18-20 градусов к майским праздникам, а до максимально комфортных температур - к июню. Об этом сообщает ТАСС.

"К майским праздникам, море конечно еще не прогреется до максимально комфортных температур, но тем не менее, предпосылки уже будут. [Температура составит] порядка 18-20 градусов", - заявил заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник .

По его словам, люди, которые любят прохладную воду смогут купаться в Черном море уже на майские праздники. Однако Александр Колесник отметил, что весь май море будет прогреваться, и в июне туристы уже смогут плавать в комфортную температуру воды.