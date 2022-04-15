«Аэрофлот» снова поставил рейсы из России в Индию

В системе бронирования авиакомпании «Аэрофлот» снова появились билеты на рейсы по маршруту Москва – Дели – Москва. Согласно расписанию перевозчика, полетная программа в Индию должна начаться уже в следующем месяце.

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В частности, первый рейс запланирован на 6 мая. Из Шереметьево самолет будет отправляться ночью. Утром борт прибывает в воздушную гавань Дели и практически сразу вылетает обратно в Москву.

На линии заявлен Airbus A330. В парке «Аэрофлот» 12 таких машин, причем 8 из них, по данным Flightradar, уже находятся на балансе национального перевозчика.

Что касается стоимости билетов, то места на рейсе из России в Индию обойдутся минимум в 23 тыс. руб., а обратно – от 27 тыс. руб. Среди альтернатив – полет с пересадкой в Коломбо. Однако в этом случае стоимость кресла вырастает до 67 тыс. руб.