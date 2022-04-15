Турецкая авиакомпания вернула покупки билетов за рубли

Национальный турецкий перевозчик Turkish Airlines вернул российским пассажирам возможность покупать билеты за рубли. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.
Раньше эта функция была недоступна для отечественных путешественников на протяжении последних двух месяцев. Теперь туристы, которые планируют поездку в Турцию, снова могут оплатить проездные документы на официальном сайте авиакомпании картой «Мир». При этом платеж будет произведен в рублях.
При этом покупка билетов картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, все еще невозможна.
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