Турецкая авиакомпания вернула покупки билетов за рубли

Раньше эта функция была недоступна для отечественных путешественников на протяжении последних двух месяцев. Теперь туристы, которые планируют поездку в Турцию, снова могут оплатить проездные документы на официальном сайте авиакомпании картой «Мир». При этом платеж будет произведен в рублях.