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47 минут назад

Турецкая авиакомпания вернула покупки билетов за рубли

Даша Краснова

Национальный турецкий перевозчик Turkish Airlines вернул российским пассажирам возможность покупать билеты за рубли. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Турецкая авиакомпания вернула покупки билетов за рубли
Фото: unsplash.comunsplash.com

Раньше эта функция была недоступна для отечественных путешественников на протяжении последних двух месяцев. Теперь туристы, которые планируют поездку в Турцию, снова могут оплатить проездные документы на официальном сайте авиакомпании картой «Мир». При этом платеж будет произведен в рублях.

При этом покупка билетов картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, все еще невозможна.

До этого мы рассказывали об оптимальной стоимости отдыха в популярных отелях Турции.

Новости путешествий,Visa,Ассоциация туроператоров России,
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