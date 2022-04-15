Россиян предупредили о подорожании отелей внутри страны

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о стоимости проживания в российских отелях в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Руководитель ведомства предупредила о подорожании размещения в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах внутри страны. По ее словам, рост цен может составить до 50 процентов.
Однако качественных отелей в России немного, поэтому в большинстве повышение стоимости будет незначительным.
«Мы рассчитываем, что рост если и будет, то он будет незначительно выше инфляции, либо ниже, либо в диапазоне инфляции. Повышения цен до 50 процентов мы не прогнозируем», — подчеркнула она.
До этого мы рассказывали, как изнутри выглядит капсульный отель в аэропорту.