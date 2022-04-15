«Пегас Туристик» отправил первый чартер из Москвы в Анталью

Туроператор «Пегас Туристик» 15 апреля запустил чартерную программу на крыльях авиакомпании Pegas Fly из России в Турцию. Рейс EO 1801 отправился из аэропорта Шереметьево в 0:55 и уже в 5:46 прибыл в воздушную гавань Антальи.

Фото: TourDom TourDom

Полеты осуществляются на бортах Boeing 777-200, которые не находятся в лизинге у иностранных лессоров и зарегистрированы в росреестре. Всего у перевозчика три таких самолета.

В системе бронирования туроператора на ближайшие даты на турецкий курорт есть предложения отдыха продолжительностью от 1 до 30 ночей. Недельные туры в Анталью на рейсах Pegas Fly в отели 3* по системе «все включено» обойдутся туристам в 105 тыс. руб. на двоих. Аналогичные предложения, но уже в гостиницы 5* начинаются от 109 тыс. руб.