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1 час назад

Эксперты рассказали, где россияне проведут майские праздники

Даша Краснова

Почти 40 процентов россиян планируют на майских праздниках отправиться в путешествие по стране, в топе — туры в Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщили сотрудники сервиса Level.Travel.

Эксперты рассказали, где россияне проведут майские праздники
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Самое популярное туристическое направление на майские каникулы в 2022 году — отечественные курорты. Туда отправятся 38 процентов туристов, средний чек составляет 56,3 тысячи рублей", — уточнили в пресс-службе.

В списке лидирует морское побережье Сочи. Там выходные собираются провести больше половины туристов. Также есть отложенный спрос на курорты Крыма и Краснодарского края, но путевок туда нет, так как южные аэропорты страны пока закрыты.

Также спрос вырос и на городской туризм. По сравнению с началом апреля 2021 года интерес к путевкам в Санкт-Петербург и Калининград взлетел в три раза, а в Казань — в 10 раз, добавили в компании.

На втором месте по популярности после российских курортов — Турция. Здесь средний чек уже 124 тысячи рублей. Далее — Египет и 163 тысяч. Следом идут Арабские Эмираты с еще более высоким прайсом.

До этого мы рассказывали, где еще будут отдыхать россияне на майских праздниках.

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