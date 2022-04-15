Эксперты рассказали, где россияне проведут майские праздники

Почти 40 процентов россиян планируют на майских праздниках отправиться в путешествие по стране, в топе — туры в Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщили сотрудники сервиса Level.Travel.

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"Самое популярное туристическое направление на майские каникулы в 2022 году — отечественные курорты. Туда отправятся 38 процентов туристов, средний чек составляет 56,3 тысячи рублей", — уточнили в пресс-службе.

В списке лидирует морское побережье Сочи. Там выходные собираются провести больше половины туристов. Также есть отложенный спрос на курорты Крыма и Краснодарского края, но путевок туда нет, так как южные аэропорты страны пока закрыты.

Также спрос вырос и на городской туризм. По сравнению с началом апреля 2021 года интерес к путевкам в Санкт-Петербург и Калининград взлетел в три раза, а в Казань — в 10 раз, добавили в компании.

На втором месте по популярности после российских курортов — Турция. Здесь средний чек уже 124 тысячи рублей. Далее — Египет и 163 тысяч. Следом идут Арабские Эмираты с еще более высоким прайсом.