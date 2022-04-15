Названы самые дешевые направления для путешествий в мае

Сотрудники сервиса Туту.ру назвали самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники.

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Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону.

Оказалось, что путешественникам из Москвы доступны 24 направления в 12 регионах. Они могут отправиться Тверскую, Тульскую, Липецкую, Смоленскую, Брянскую, Нижегородскую, Ярославскую, Ивановскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую и Владимирскую области.

Самый бюджетный в списке —Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за такое путешествие составляет 339 рублей в одну сторону. На втором месте — Сухиничи в Калужской области. Замыкает тройку Гагарин в Смоленской области.

В десятку самых востребованных также вошли Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое.