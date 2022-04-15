Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

Названы самые дешевые направления для путешествий в мае

Даша Краснова

Сотрудники сервиса Туту.ру назвали самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники.

Названы самые дешевые направления для путешествий в мае
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону.

Оказалось, что путешественникам из Москвы доступны 24 направления в 12 регионах. Они могут отправиться Тверскую, Тульскую, Липецкую, Смоленскую, Брянскую, Нижегородскую, Ярославскую, Ивановскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую и Владимирскую области.

Самый бюджетный в списке —Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за такое путешествие составляет 339 рублей в одну сторону. На втором месте — Сухиничи в Калужской области. Замыкает тройку Гагарин в Смоленской области.

В десятку самых востребованных также вошли Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое.

До этого мы рассказывали, куда полетят россияне на майские праздники.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители