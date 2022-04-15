Россиянка предупредила о высоких рисках отравления в Египте

Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и предупредила о высоком риске получить пищевое отравление на курортах Египта. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница раскрыла несколько способов избежать таких проблем на отдыхе. По ее словам, в Египте очень легко отравиться обычной водопроводной водой, поэтому даже для чистки зубов она призвала использовать только бутилированную воду.

«Осторожнее со льдом в коктейлях, отказывайтесь от льда, он чаще всего из воды из-под крана», — добавила читательница портала.

Она рассказала, что однажды «потеряла бдительность» и прополоскала рот как обычно.

«Два следующих дня я пила только крепкий чай и овощные бульоны, ну и "Смекту" три раза в день», — пожаловалась россиянка.

В целом туристка осталась недовольна отпуском — по ее мнению, отель, за который она заплатила 173 тысячи рублей, совсем не стоит своих денег. Прежде всего россиянку расстроило, что ее не смогли заселить в корпус, который она забронировала заранее — замену номера откладывали каждый день.

«Так весь отпуск и пролетел в ожидании лучших условий», — возмутилась она.

Также ей не понравилось обслуживание в местном ресторане.