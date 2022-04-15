Из Петербурга в Кронштадт запустят скоростные катамараны

Между Санкт-Петербургом и Кронштадтом начнут курсировать скоростные катамараны. Их разработали специально для акватории Финского залива. Сегодня на Средне-Невском судостроительном заводе прошла церемония закладки судов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Владимир Школьников.

Фото: Мир24 Мир24

Шесть скоростных катамаранов будут ходить из центра Санкт-Петербурга до исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте. Этот маршрут заработал в прошлом году. За сезон перевезли 23 тысячи пассажиров. В этом планируют в два раза больше.

Первая партия скоростных катамаранов должна выйти в следующем году. Их соберут на Невском судостроительном заводе. Разработаны суда специально для акватории Финского залива. Совмещают характеристики речных и прибрежных судов – могут развивать скорость до 60 километров в час и перевозить до 200 пассажиров.«Не только туристы, но и горожане, жители Ленинградской области получат новое современное комфортабельное судно высокого класса, отвечающее всем мировым стандартам. И путешествие из Санкт-Петербурга до Кронштадта теперь будет не просто познавательным, но еще и очень комфортным», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Организаторы проекта объявили конкурс на лучшие названия для катамаранов. Предлагают именовать их в честь руководителей кругосветных экспедиций, деятелей искусства и науки. Так, в перечень возможных названий попали «Иван Крузенштерн», «Фаддей Беллинсгаузен» и «Николай Гумилев».