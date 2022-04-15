Россиянка объехала всю Шри-Ланку и назвала лучшие пляжи страны

Часто путешествующая россиянка объехала за два месяца почти все пляжи Шри-Ланки и перечислила лучшие из них. Своими предпочтениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, далеко не на всех пляжах страны комфортно плавать — на некоторых из них могут быть слишком большие волны, а где-то отдыхает большое количество туристов.

В качестве любимого пляжа автор выделила Мириссу (Mirissa), которую назвала уютной и «в меру экзотичной». При этом самым красивым местом на Шри-Ланке считается пляж Тангалле (Tangalle), известный белым песком и водой изумрудного цвета.