Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

Россиянка объехала всю Шри-Ланку и назвала лучшие пляжи страны

Lenta.ruиещё 1

Часто путешествующая россиянка объехала за два месяца почти все пляжи Шри-Ланки и перечислила лучшие из них. Своими предпочтениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Россиянка объехала всю Шри-Ланку и назвала лучшие пляжи страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказала девушка, далеко не на всех пляжах страны комфортно плавать — на некоторых из них могут быть слишком большие волны, а где-то отдыхает большое количество туристов.

В качестве любимого пляжа автор выделила Мириссу (Mirissa), которую назвала уютной и «в меру экзотичной». При этом самым красивым местом на Шри-Ланке считается пляж Тангалле (Tangalle), известный белым песком и водой изумрудного цвета.

«Пляж практически безлюдный, видимо, из-за того, что он достаточно далеко расположен и мало людей о нем знает», — отметила путешественница. Любителям серфинга она порекомендовала обратить внимание на пляжи Велигама (Weligama) и Хирикетия (Hiriketiya).

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители