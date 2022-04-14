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1 час назад

В Ростуризме пообещали защитить отдых россиян в Египте и Турции

Диана Товсепова

Глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала, что ведомство защитит поездки россиян в Турцию и Египет. Об этом, как сообщает ТАСС, она сообщила в ходе выступления на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

В Ростуризме пообещали защитить отдых россиян в Египте и Турции
Фото: PixabayPixabay

Догузова пояснила, что ведомстве совместно с туроператорами уже работает над тем, чтобы в нынешних условиях отдых россиян за границей не был под угрозрй.

По ее словам, стоимость поездок по России в какой-то мере зависит от доступности для граждан РФ зарубежных направлений отдыха.

«Мы исходим из того, что это тоже будет благотворно влиять на то, чтобы цены либо не росли совсем, либо росли в пределах сезонного колебания», отметила глава ведомства.

Ранее туроператоры назвали оптимальную стоимость отдыха в Турции.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Госдума,
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