Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
3 часа назад

Туроператоры назвали оптимальную стоимость проживания в самых популярных отелях Турции

Диана Товсепова

Туроператоры назвали оптимальную стоимость отдыха в самых популярных пятизвездочных отелях Турции в апреле. Об этом сообщает портал TourDom.

Названа оптимальная стоимость отдыха в популярных отелях Турции
Фото: PixabayPixabay

Так, в премиум-сегменте, по данным туроператоров, наиболее востребованным среди россиян отелем стал Club Hotel Sera в Анталье.

Недельный тур из Москвы с питанием "все включено" и проживанием в стандартном номере обойдется в 165 тысяч рублей на двоих.

Вторым по популярности стал Alva Donna Exclusive Hotel & Spa в Белеке. В этом отеле семь дней отдыха на двоих обойдутся в 200 тысяч рублей. Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa в Белеке оказался на третьем месте. Отдых там вдвоем на семь дней обойдется от 180 тысяч рублей.

Ранее мы писали о резком скачке спроса на отдых в Турции.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители