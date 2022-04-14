Названа оптимальная стоимость отдыха в популярных отелях Турции

Туроператоры назвали оптимальную стоимость отдыха в самых популярных пятизвездочных отелях Турции в апреле. Об этом сообщает портал TourDom.

Фото: Pixabay Pixabay

Так, в премиум-сегменте, по данным туроператоров, наиболее востребованным среди россиян отелем стал Club Hotel Sera в Анталье.

Недельный тур из Москвы с питанием "все включено" и проживанием в стандартном номере обойдется в 165 тысяч рублей на двоих.

Вторым по популярности стал Alva Donna Exclusive Hotel & Spa в Белеке. В этом отеле семь дней отдыха на двоих обойдутся в 200 тысяч рублей. Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa в Белеке оказался на третьем месте. Отдых там вдвоем на семь дней обойдется от 180 тысяч рублей.