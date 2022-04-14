Эксперты отмечают резкий рост спроса среди российских туристов на отдых в Турции. Скачок зафиксировали после запуска полетных программ. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры возобновили работу с турецким направлением, открыв продажи туров, сформированных на базе российских и турецких авиакомпаний. Эксперты говорят об активизации спроса среди клиентов, как с перебронями, так и с новыми заявками», — отметили специалисты АТОР

При этом на ближайшие рейсы, по их словам, места практически все раскупили.

В компании ANEX Tour добавили, что переброни составляют менее 50 процентов от общих продаж, а это говорит о повышенном спросе у россиян на отдых в Турции и медленном восстановлении рынка.

Эксперты отмечают, что пока россияне бронируют турпутевки только на два месяца в перед, но скоро ситуация может улучшиться.