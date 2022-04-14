В Крыму стало меньше туристов из-за закрытого неба

«Это связано с ограничением авиасообщения. Если говорить о текущей загрузке, она также немного ниже, чем было стандартно в этот же период», – сказал Вадим Волченко .

По его словам, за первые три месяца 2022 года в Крыму побывали 500 тысяч туристов, а за прошлый аналогичный период их было больше. В летнем сезоне власти курорта ожидают 9 миллионов туристов. Количество бронирований на лето пока не снизилось, отметил министр. Уверенность в большом турпотоке дает статистика, согласно которой 70 % туристов добираются до полуострова на наземном транспорте. В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов.