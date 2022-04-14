Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
10 часов назад

В Крыму стало меньше туристов из-за закрытого неба

РИА "ФедералПресс"

«Это связано с ограничением авиасообщения. Если говорить о текущей загрузке, она также немного ниже, чем было стандартно в этот же период», – сказал Вадим Волченко.

В Крыму стало меньше туристов из-за закрытого неба
Фото: Yoshikazu TSUNO / AFLO / globallookpress.comYoshikazu TSUNO / AFLO / globallookpress.com

По его словам, за первые три месяца 2022 года в Крыму побывали 500 тысяч туристов, а за прошлый аналогичный период их было больше. В летнем сезоне власти курорта ожидают 9 миллионов туристов. Количество бронирований на лето пока не снизилось, отметил министр. Уверенность в большом турпотоке дает статистика, согласно которой 70 % туристов добираются до полуострова на наземном транспорте. В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов.

Ранее туроператоры России заявили, что закрытое небо никак не скажется на крымских туристах, которые будут добираться на курорт на поездах и автомобилях.

Новости путешествий,Вадим Волченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители