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4 часа назад

Авиакомпании России в черном списке ЕС: что это значит для туристов

Дарья Амосова
Братухина Викторияэксперт

ЕС включил в черный список 20 российских авиакомпаний из-за перерегистрации самолетов. В него попали крупнейшие авиакомпании страны: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «ЮТэйр», S7. Компаниям запрещено летать в пределах Евросоюза, поскольку «они не соответствуют международным стандартам безопасности». В сообщении Еврокомиссии сказано, что ЧС «отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам».

Авиакомпании России в черном списке ЕС: как быть туристам
Фото: unsplash.comunsplash.com

Подобные меры были приняты после того, как Росавиация разрешила российским авиакомпаниям использовать, как сказано в заявлении Еврособза, «сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности».

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«Эти российские авиакомпании сознательно нарушили международные стандарты безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов», — отметила комиссар Евросоюза по транспорту Адина Вэлян.

Вэлян добавила, что подобная мера не является очередной санкцией против России. Решение было принято исключительно по соображениям безопасности и соблюдения технических нормативов.

«Рамблер» связался с руководителем туристического агентства Викторией Братухиной, чтобы узнать, как это решение отразится на туристах.

Сейчас для туристов и туризма это решение ничего не значит. Воздушное пространство Европы и так закрыто для российских авиаперевозчиков, рейсы не выполняются. Возможно, в дальнейшем это негативно отразится [на индустрии]. Например, после открытия неба придется менять авиакомпании, которые полетят в Европу. Может, дружественные страны также посчитают такие рейсы небезопасными и запретят их. Пока этот запрет выглядит как излишняя мера.
Братухина Виктория
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu
  • 26 февраля ЕС ввел санкции, запрещающие поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, их техобслуживание и страхование. До конца марта лизингодатели должны были разорвать нынешние контакты.
  • 14 марта Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний.
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