Авиакомпании России в черном списке ЕС: как быть туристам

ЕС включил в черный список 20 российских авиакомпаний из-за перерегистрации самолетов. В него попали крупнейшие авиакомпании страны: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «ЮТэйр», S7. Компаниям запрещено летать в пределах Евросоюза, поскольку «они не соответствуют международным стандартам безопасности». В сообщении Еврокомиссии сказано, что ЧС «отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам».
Подобные меры были приняты после того, как Росавиация разрешила российским авиакомпаниям использовать, как сказано в заявлении Еврособза, «сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности».
«Эти российские авиакомпании сознательно нарушили международные стандарты безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов», — отметила комиссар Евросоюза по транспорту Адина Вэлян.
Вэлян добавила, что подобная мера не является очередной санкцией против России. Решение было принято исключительно по соображениям безопасности и соблюдения технических нормативов.
«Рамблер» связался с руководителем туристического агентства Викторией Братухиной, чтобы узнать, как это решение отразится на туристах.