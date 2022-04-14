Авиакомпании России в черном списке ЕС: как быть туристам

Сейчас для туристов и туризма это решение ничего не значит. Воздушное пространство Европы и так закрыто для российских авиаперевозчиков, рейсы не выполняются. Возможно, в дальнейшем это негативно отразится [на индустрии]. Например, после открытия неба придется менять авиакомпании, которые полетят в Европу. Может, дружественные страны также посчитают такие рейсы небезопасными и запретят их. Пока этот запрет выглядит как излишняя мера.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu