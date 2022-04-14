Ростуризм не видит проблем с транспортной доступностью Крыма

Ростуризм не видит значительных проблем с транспортной доступностью Крыма, большинство туристов приезжают туда летом на автомобилях или поездах. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова по итогам заседания круглого стола комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

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"Основной туристический поток летом в Крым приезжает либо на автомобилях, либо по железной дороге - это больше 60%. Поэтому дополнительные, если понадобятся, будут поезда - вместе с РЖД эту повестку отрабатываем. Мы в целом каких-то больших проблем не видим с транспортной доступностью, со всем справимся", - сказала Догузова.

По ее словам, вся инфраструктура Крыма в обычном режиме готовится к приему туристов.

"Брони никто не отменяет, все готовятся к высокому летнему курортному сезону. Конечно, сейчас, в текущем моменте, большое падение по Крыму - прямо сейчас загрузка в гостиницах не более 20-30%. При этом на летние месяцы загрузка уже местами превышает 60%, а то и 70%", - подчеркнула глава ведомства.

Среди наиболее востребованных среди россиян на предстоящий курортный сезон направлений она также назвала Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву и Кавказские Минеральные воды. На майские праздники высоким спросом также пользуются Казань, Самара и в целом приволжские города.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты до 19 апреля в некоторые аэропорты на юге и в центральной части страны. Ограничения будут действовать в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.