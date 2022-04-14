Стало известно, куда полетят россияне на майские праздники

В этом году количество россиян, планирующих улететь заграницу на время майских праздников, увеличилось в четыре раза, если сравнивать с прошлогодними цифрами. Большинство из тех, кто собирается путешествовать без туроператора, в качестве направления для отпуска выбирают Турцию и Узбекистан - этими данными делится агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу сервиса "Туту.ру".
В Узбекистан бронируется около 20% всех билетов заграницу, в Турцию - 11.3%, а на третьем месте по популярности среди зарубежных направлений расположилась Армения.
В десятке самых востребованных среди россиян стран на майские праздники оказались так же Киргизия, Белоруссия, Израиль и Казахстан.
Ранее мы писали, какими авиакомпаниями россияне смогут улететь в Турцию.