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1 час назад

В России запустили еще один сервис для бронирования отелей

Авторадиоиещё 2

Популярный отечественный онлайн-ретейлер Ozon запустил услугу по поиску и бронированию отелей по России и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС. Бронирование отелей запущено в формате агрегатора. Выбрать вариант проживания можно из 70 тысяч предложений внутри страны и в странах, доступных для посещения, пояснили в компании. Россияне смогут оплачивать проживание российскими банковскими картами из любой точки мира. О преимуществах сервиса Авторадио рассказала менеджер по коммуникациям OZON Анастасия Гаецкая:

В России запустили еще один сервис для бронирования отелей
Фото: АвторадиоАвторадио

«Это сервис по бронированию отелей, он находится внутри нашего сервиса для путешествий Ozon.Travel. Сейчас у нас доступно порядка 70 000 предложений - это все отели внутри нашей страны и в странах доступных для посещения, но в дальнейшем мы планируем расширять ассортимент, и у нас появится возможность, когда отели смогут подключаться напрямую, составлять там свою карточку, управлять ценами и номерным фондом. Удобные преимущества: до 99% от стоимости предложения можно оплатить баллами Ozon, российскими картами или привязанной картой, которая уже есть на сайте Ozon. Это очень удобно, поскольку большинство стран сейчас не принимают к оплате российские карты».

Ранее в апреле эксперты туротрасли назвали замену ушедшим из России сервисам для путешествий Airbnb, Booking.com, Agoda и Trivago — их место займут отечественные агрегаторы, которые до этого «оставались в тени» зарубежных.

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