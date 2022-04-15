В России запустили еще один сервис для бронирования отелей

Популярный отечественный онлайн-ретейлер Ozon запустил услугу по поиску и бронированию отелей по России и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС . Бронирование отелей запущено в формате агрегатора. Выбрать вариант проживания можно из 70 тысяч предложений внутри страны и в странах, доступных для посещения, пояснили в компании. Россияне смогут оплачивать проживание российскими банковскими картами из любой точки мира. О преимуществах сервиса Авторадио рассказала менеджер по коммуникациям OZON Анастасия Гаецкая:

«Это сервис по бронированию отелей, он находится внутри нашего сервиса для путешествий Ozon.Travel. Сейчас у нас доступно порядка 70 000 предложений - это все отели внутри нашей страны и в странах доступных для посещения, но в дальнейшем мы планируем расширять ассортимент, и у нас появится возможность, когда отели смогут подключаться напрямую, составлять там свою карточку, управлять ценами и номерным фондом. Удобные преимущества: до 99% от стоимости предложения можно оплатить баллами Ozon, российскими картами или привязанной картой, которая уже есть на сайте Ozon. Это очень удобно, поскольку большинство стран сейчас не принимают к оплате российские карты».