Раскрыта стоимость туров на Алтай после запуска чартеров

Стоимость чартерных программ на Алтай, который считается одним из самых популярных регионов России, начинается от 27,1 тысячи рублей на человека — в цену пакетного тура включен перелет, проживание в отеле и экскурсии. Цены путевок раскрываются на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Unsplash Unsplash

Уточняется, что чартерная программа в Горно-Алтайск из Москвы стартует 12 июня и продлится до 25 сентября 2022 года. Рейсы из Санкт-Петербурга в Республику Алтай будут летать с 12 июня до 17 июля, из Красноярска — с 24 июля по конец августа.

Так, туроператор Fun&Sun предлагает отечественным туристам после запуска чартеров отправиться на отдых в горный Алтай. Цена восьмидневного тура с вылетом из Красноярска на одного человека начинается от 27,1 тысячи рублей, с отправлением из Санкт-Петербурга — от 40,8 тысячи рублей, из Москвы — от 42,9 тысячи рублей. В стоимость включено проживание, перелет и сити-тур по Горно-Алтайску.

Для путешественников, желающих совместить активный отдых и оздоровительный, компания предлагает восьмидневные программы от 33,3 тысячи рублей на человека. В цену путевок входит перелет в Горно-Алтайск на чартере, трансферы по программе, проживание с питанием на базе завтраков, а также экскурсии с возможностью посещения пантовых ванн.