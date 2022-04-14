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1 час назад

Таиланд планирует упростить въезд в страну для туристов

TourDom

Кабмин Таиланда готовится рассмотреть документ, который отменит большинство действующих ограничений на въезд в страну для иностранных туристов. Инициатива призвана значительно увеличить турпоток в королевство на фоне нарастающего дефицита госбюджета. Об этом в четверг сообщает Bangkok Post.

Таиланд планирует упростить въезд в страну для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По данным издания, с таким предложением выступил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Уже через неделю, 22 апреля, чиновник представит соответствующее постановление на согласование правительству. Среди предлагаемых мер: полная отмена туристической программы Test & Go и системы Thailand Pass.

«Таиланд готов принимать иностранных туристов, поскольку наша система здравоохранения прекрасно функционирует», – пояснил глава Минтуризма.

По его словам, если документ одобрят в кабмине, то для въезда в королевство путешественникам достаточно будет представить только сертификат о вакцинации от коронавируса и не придется ожидать рассмотрения документов для получения Thailand Pass. Такие меры помогут увеличить турпоток в страну до 10 млн человек в год.

Тем не менее снятие ограничений будет зависеть от уровня новых заражений в Таиланде. Сейчас в королевстве празднуют местный Новый год – Сонгкран. После его проведения власти проанализируют эпидемиологическую обстановку и уже исходя из результатов рассмотрят возможность введения предложенных Минтуризмом мер.

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