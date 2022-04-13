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29 минут назад

Полеты экономклассом за неделю подорожали более чем на 10%

Секрет Фирмы

Полеты экономклассом за неделю стали лидерами по росту цен. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные Росстата. Недельная инфляция в России при этом замедляется четвертую неделю подряд. С 2 по 8 апреля инфляция составила 0,66%, рост цен в годовом выражении достиг 17,49%. Источники на авиарынке связали рост цен с подорожанием эксплуатации самолетов и приближением летнего сезона.

Полеты экономклассом за неделю подорожали более чем на 10%
Фото: pexels.compexels.com

Полеты экономклассом за неделю подорожали на 10,57%.

Рост стоимости билетов зависит от множества факторов, один из них — удорожание технической эксплуатации самолетов. Об этом Forbes рассказал совладелец одной из чартерных авиакомпаний. Он добавил, что уже сейчас неясно, «откуда брать запчасти».

«Еще одна причина — ориентация на SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100), у которого и так высокая стоимость летного часа. И практически отсутствие конкуренции на направлениях», — объяснил собеседник.

Другой источник в российской авиакомпании сообщил, что еще одной причиной сильного роста цен может быть приближение летнего сезона.

Новости путешествий,Росстат,
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