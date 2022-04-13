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1 час назад

Греция смягчит коронавирусные ограничения для туристов

Мира Маркина

Стало известно, что в период с 1 мая по 31 августа в Греции будет отменено большинство мер, введенных властями в связи с распространением COVID-19. Послабления коснутся не только местных жителей, но и туристов (в том числе из России), сообщает ТАСС.

Греция смягчит коронавирусные ограничения для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С соответствующим заявлением выступил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис. Он сообщил, что с 1 мая по 31 августа отдыхающим не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении предприятий общественного питания.

Также будут сняты количественные ограничения на нахождение людей в общественных местах и отменен масочный режим.

Ранее мы рассказывали о том, какая пляжная страна сняла ограничения на въезд для россиян.

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