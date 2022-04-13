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1 час назад

Пляжная страна сняла ограничения на въезд для россиян

Мария Каткова

Правительство Чили с 14 апреля сняло все ограничения для туристов при въезде в страну, в том числе и для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения республики Кристобаля Куадрадо.

Пляжная страна сняла ограничения на въезд для россиян
Фото: PixabayPixabay

Теперь туристам не обязательно иметь прививку для въезда в страну. Достаточно предоставить страховку на случай заболевания коронавирусом, а также декларацию здоровья, которая заполняется заранее.

Однако для передвижения внутри страны на самолете или автобусе необходимо зарегистрировать сертификат о вакцинации на сайте Минздрава республики и получить его одобрение.

Ранее сообщалось, что Дания и Швеция начали выдачу туристических виз россиянам.

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